770 Geflüchtete aus der Ukraine sind bisher im Bodenseekreis angekommen

770 Menschen haben sich seit dem Angriff auf die Ukraine bis Mittwoch, 16. März, im Bodenseekreis als Kriegsgeflüchtete registriert. Die Registrierung läuft im Kreisgebiet über die drei Ausländerbehörden in den Rathäusern Friedrichshafen, Überlingen oder im Landratsamt. Allerdings kann die Zahl der Geflüchteten größer sein, da diese sich erfahrungsgemäß oft mit einigen Tagen Verzögerung bei den Behörden melden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Bodenseekreis.

Die Menschen, die ankommen, sollten bestenfalls so schnell wie möglich beim jeweiligen Einwohnermeldeamt und den für ihren Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörden melden. Beide Stellen sind in den Rathäusern Friedrichshafen, Überlingen oder im Landratsamt zu finden. Informationen für angekommene Geflüchtete sowie hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger hat das Kreisamt unter www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht zusammengefasst.

Aktuell kann ein Großteil derjenigen, die bisher im Landkreis ankamen, in privaten Unterkünften wohnen, allerdings nur für eine gewisse Zeit. Darüber hinaus haben die Kreisverwaltung und die jeweiligen Betreiber provisorische Unterkünfte organisiert: Auf dem Feriendorf Langenargen leben laut Stand am Mittwoch derzeit 64 Geflüchtete und 13 weitere in der Jugendherberge Friedrichshafen.

Ferienunterkünfte...

Dem Landratsamt zufolge hat auch die Stiftung Liebenau in Meckenbeuren 63 Menschen aufgenommen, die Ferienappartments Immenstaad 20 weitere. 160 geflüchtete Menschen leben somit im Augenblick in der Obhut des Landkreises. Über mögliche Sammelunterkünfte, die von den Gemeinden organisiert werden, gibt es noch keinen zentralen Überblick.

Zurzeit richtet die Kreisverwaltung gemeindliche und schulische Mehrzweckhallen als Notunterkünfte her, um auf die Ankunft weiterer Geflüchteter vorbereitet zu sein. Die Hallen sollen außerdem auch für diejenigen zur Verfügung stehen, die momentan unter anderem in Ferienwohnungen untergekommen sind und in absehbarer Zeit wahrscheinlich dort ausziehen müssen.

... und Mehrzweckhallen als Quartiere

Bis Ende nächster Woche soll entsprechend eine Notunterkunft mit etwa 120 Plätzen in der Seldnerhalle in Tettnang-Kau entstehen. Auch die Festhalle Langenargen möchte das Landratsamt mit rund 65 Plätzen bis Anfang April vorbereiten. Die Hallen werden mit Kabinen aus Leichtbauwänden ausgestattet, um ein Minimum an Privatsphäre zu gewährleisten, heißt es in der Mitteilung.

Voraussichtlich werden die Menschen für mehrere Wochen in den Hallen leben. Die Kreisverwaltung hat vor, sie zentral zu verpflegen und gemeinsam mit bürgerschaftlichen Initiativen zu betreuen. Eine zentrale Erstanlaufstelle im Landkreis richtet das Amt derzeit ebenfalls ein.

Spendenkonto und Wohnungsportal

Ein Spendenkonto hat das Landratsamt auch eröffnet. Das gesammelte Geld soll für schnelle unbürokratische Hilfen, Härtefälle, zusätzliche Betreuungsangebote und eventuell auch Starthilfen verwendet werden. Infos dazu sind ebenfalls unter www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht zu finden.

Für die digitale Vermittlung privater Wohnmöglichkeiten lässt die Kreisverwaltung aktuell ein zweisprachiges Internetportal entwickeln, das bis Mitte kommender Woche online gehen soll. Das bisher verwendete Online-Formular, mit dem Menschen Unterkünfte anbieten konnten, schaltete das Landratsamt vorerst ab, weil der administrative Aufwand zu groß wurde.