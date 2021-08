750stes Neugeborenes im Klinikum Friedrichshafen

Norik Jesper ist das 750ste Baby, das in diesem Jahr im Kreißsaal des Klinikums Friedrichshafen auf die Welt kam. „Unserer ganzen Familie war es wichtig, einen kleinen `Häfler` zu haben“, verraten seine Eltern laut Pressebericht kurz bevor sie mit ihrem Erstgeborenen das Mutter-Kind-Zentrum verlassen. Kinderarzt und Kinderkrankenschwestern verabschieden die Jettenhauser Familie drei Tage nach der Entbindung und allen abschließenden Untersuchungen mit einem guten Gefühl nach Hause. Norik Jesper ist gesund, 52 Zentimeter groß und er brachte 3330 Gramm Geburtsgewicht auf die Waage.

Seine Eltern, selbst gebürtige Häfler aus Jettenhausen, sind die Software-Entwicklerin Marion und der Prozessmanager Nils Urnau. Sie freuen sich, so heißt es in dem Pressebericht, dass ihr Sohn wie geplant im Häfler Kreißsaal auf die Welt kam und sehen die ebenfalls im Mutter-Kind-Zentrum befindlich Kinderklinik als großes Plus. Lange lassen sie sich nicht Zeit mit dem Packen, die Großeltern warten schon auf ihr viertes beziehungsweise erstes Enkelkind.