750 Kilo schwere Glocke bricht ab und droht herabzustürzen

Eine 750 Kilogramm schwere Glocke ist am Mittwochabend am Konstanzer Schnetztor abgebrochen und drohte herunterzustürzen. Das teilt die Feuerwehr mit. Gegen 20.30 Uhr meldeten Passanten, dass die große Glocke im Dachbereich nicht mehr fest an der Halterung hinge.

Die Feuerwehrleute sperrten die Umgebung direkt ab. Nach einer weiteren Erkundung über die Drehleiter war laut Feuerwehrbericht klar, dass die Glocke nicht mit den Mitteln der Feuerwehr zu Boden gebracht werden konnte.

Daraufhin wurden zwei Einsatzkräfte gesichert über Seile an der Drehleiter auf das Dach zu der herabgefallenen Glocke geschickt. Sie konnten die 750 Kilogramm schwere Glocke mit Spanngurten und Bandschlingen sichern. Im Anschluss wurde mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr das Schnetztor abgesperrt.

Nach vier Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Feuerwehrleute beleidigt und Absperrung missachtet

Bei diesem Einsatz kam es laut Feuerwehr mehrfach zu Beleidigungen und Pöbeleien gegen die Einsatzkräfte. Eine Person wurde demnach wegen Beleidigung angezeigt und muss nun mit den rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Die Absperrmaßnahmen wurden laut Feuerwehr mehrfach ignoriert und umgangen. Dadurch begaben sich mehrere Menschen unnötigerweise in Lebensgefahr.