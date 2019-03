75-Jähriger wird angefahren: Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr an der Einmündung der Schnetzenhauser Straße in die Zeppelinstraße (Bundesstraße 31) ereignet hat und bei dem ein 75-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde.

Ein bislang unbekannter Autolenker wollte aus der Schnetzenhauser Straße kommend nach rechts auf die B 31 in Richtung Fischbach einbiegen und übersah hierbei den 75-Jährigen, der gerade im Begriff war, vor dem Auto die Fahrbahn auf dem farblich markierten Geh- und Radweg zu überqueren.

Der Wagen stieß leicht gegen den Fußgänger, sodass dieser zu Fall kam. Im anschließenden Gespräch mit dem Autofahrer machte der 75-Jährige zunächst keine Verletzungen geltend, sodass der Autolenker seine Fahrt in gegenseitigem Einvernehmen fortsetzte. Zu einem Personalienaustausch kam es allerdings nicht.

Einige Zeit später verspürte der Fußgänger allerdings doch zunehmende Schmerzen am Bein und knickte sogar ein, weswegen ihn ein Rettungswagen zur weiteren Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus brachte. Dieses konnte der 75-Jährige nach ambulanter Behandlung dann aber alsbald wieder verlassen.