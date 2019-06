75 DRK-Helfer sind 11 760 Stunden im Einsatz

Rund 75 aktive Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren im vergangenen Jahr im Rahmen der Bereitschaft 11760 Stunden für den Ortsverein Friedrichshafen tätig. Dieses Ergebnis wurde laut einer Pressemitteilung bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins im Rotkreuzzentrum bekannt gegeben.

Nadine Weißhaar, die Leiterin des Jugendrotkreuzes (JRK), stellte außerdem den Tätigkeitsbericht der Jugendgruppen in Friedrichshafen und Langenargen vor. Insgesamt 4770 Stunden verbrachten die Jugendlichen 2018 mit Freizeitaktivitäten, Übungen, Gruppenstunden und Weiterbildungen. Im Anschluss an das JRK stellte die Bereitschaftsleiterin Ursula Schmucker den Tätigkeitsbericht der Bereitschaft vor. Rund 75 aktive Helfer waren im Jahr 2018 ganze 11760 Stunden für den Ortsverein tätig. Diese Stunden verteilen sich auf die zwölf verschiedenen Gruppen des Ortsvereins, inklusive der neu gegründeten Drohnengruppe. Zu den 14 Blutspendeterminen des DRK Friedrichshafen kamen laut Mitteilung knapp 3000 Spenderinnen und Spender. Auch in der Breitenausbildung wurden demnach in 114 Kursen ungefähr 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Grundlagen der Ersten Hilfe nähergebracht. Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) war über das Jahr verteilt 47-mal für die Bevölkerung im Einsatz.

13 Mitglieder wurden für ihre jahrelange Mitgliedschaft und Mitarbeit im Ortsverein geehrt.