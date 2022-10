72-Jähriger fällt auf Whatsapp-Betrüger herein

Ein 72-jähriger Mann aus dem Raum Friedrichshafen ist am Montag auf Whats-app Betrügern auf den Leim gegangen, wie die Polizei schreibt. Der Mann wurde über den Messenger von einem Unbekannten angeschrieben, der sich als dessen Sohn ausgab. Er gab an, eine neue Handynummer zu besitzen und bat zur kurzfristigen Begleichung zweier wichtiger Rechnungen um Geld. Der Mann überwies in der Folge, im guten Glauben, seinem Sohn zu helfen, zwei Geldbeträge in einer Gesamthöhe von mehreren Tausend Euro. Erst als der Mann seinem Sohn die Belege der Zahlungen übergab, fiel der Betrug auf.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser perfiden Betrugsmasche und rät dazu, bei solchen Kontaktaufnahmen stets persönlich mit den Angehörigen zu sprechen und sich zu vergewissern, dass man auch tatsächlich von einem Angehörigen angeschrieben wurden. Vor allem bei Geldgeschäften empfiehlt die Polizei: „Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzten und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei.“