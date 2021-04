71-Jähriger schlägt Krankenschwester ins Gesicht

Weil ein 71-jähriger Patient der Notaufnahme im Krankenhaus Friedrichshafen am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr eine 47-jährige Krankenschwester angriff, ermittelt der Polizeiposten Immenstaad nun strafrechtlich wegen Körperverletzung gegen ihn. Die Frau war über die Überwachungsmonitore darauf aufmerksam geworden, dass augenscheinlich etwas mit den Vitalfunktionen des Mannes nicht zu stimmen schien, und eilte in das Patientenzimmer. Wie sich herausstellte, hatte der 71-Jährige seine Elektroden gelöst und stand plötzlich vor der Frau. Auf die Frage, ob alles in Ordnung sei, schlug er ihr unvermittelt ins Gesicht. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, berichtet die Polizei.