Das seltene Fest der Gnadenhochzeit können Anneliese und Franz Flintrop am 30. April feiern. An diesem Tag blickt das Paar auf 70 gemeinsame Ehejahre zurück. Im vergangenen Jahr gab es in Friedrichshafen gerade mal zwei dieser seltenen Ehejubiläen.

„In guten und in schlechten Zeiten“ haben sich die beiden gebürtigen Häfler versprochen, als sie sich am 30. April 1949 in Friedrichshafen das Ja-Wort gaben. Und so halten sie es bis heute. Kennengelernt haben sie sich im Sommer 1947, kurz nachdem Franz aus der Kriegsgefangenschaft in seine Heimatstadt zurückgekehrt war. Auf Freundschaft wurde Liebe und als sich Nachwuchs ankündigte, musste – so war es damals üblich – geheiratet werden.

Im September 1949 wurde der erste Sohn geboren, weitere fünf Kinder folgten 1952, 1954, 1958, 1959 und 1964. Mit drei Mädchen und drei Buben war die Familie Flintrop komplett und ein lebhaftes Familienleben garantiert. Während sich Anneliese Flintrop daheim um den Haushalt und die Familie kümmerte, arbeitete Franz Flintrop als gelernter Fotograf bei ZF und baute dort unter anderem die Fotoabteilung auf.

Ihre Freizeit haben Flintrops mit ihren Kindern meistens in ihrer Hütte im Bregenzerwald verbracht und können auf viele erlebnisreiche Urlaube zurückblicken. Nicht zuletzt haben sie ihre Liebe zu den Bergen an ihre Kinder vererbt.

In 70 Ehejahren scheint nicht immer nur die Sonne. Es gab auch schwere Zeiten. Zum Beispiel, als 1989 eine Tochter mit 38 Jahren verstarb. Oder als Anneliese Flintrop vergangenen Herbst ins Karl-Olga-Haus umziehen musste, weil sie immer pflegebedürftiger wurde. Aber auch damit haben sich der 94-Jährige und seine 92-jährige Ehefrau mittlerweile arrangiert. Fast täglich besucht Franz Flintrop seine „Schuli“, wie er seine Frau in Anlehnung an ihren Geburtsnamen Schuler noch heute liebevoll nennt. Wenn die beiden händchenhaltend im Café des Karl-Olga-Hauses sitzen, ist nicht zu übersehen, welch innige Beziehung die beiden verbindet. Und das seit 70 Ehejahren. „Ich freue mich riesig auf die Gnadenhochzeit“, sagt Franz Flintrop. Zu ihrem Ehrentag gratulieren dem Ehepaar außer dem offiziellen Vertreter der Stadt und Verwandten auch die Kinder und zwölf Enkelkinder mit Anhang sowie 22 Urenkel.