„Happy Birthday IBO“: Die 70. Ausgabe der Frühjahrsmesse vom 20. bis 24. März geht mit vielen Neuheiten und Premieren an den Start, wie die Messe Friedrichshafen mitteilt. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Rund 650 Aussteller werden mitfeiern und mit einem breiten Produktspektrum präsent sein. Beim Food-Truck-Festival werden ausgefallene Genusstrends serviert. Außerdem liegen im ersten „Digitalen Zukunftsraum“ Virtual-Reality-Brillen für die Besucher bereit. Wer die innere Ruhe sucht, für den ist Faszien-Yoga neu im Programm. Außerdem lebt die legendäre IBO-Modenschau wieder auf und die neue Show „Zeitreise“ des Europa-Parks läuft mehrmals täglich.

„Wir haben die Verbrauchermesse nicht ganz, aber fast neu erfunden“, sagt Messechef Klaus Wellmann. Gemeinsam mit Projektleiter Rolf Hofer freue er sich auf spannende neue Programmpunkte, die zum ersten Mal auf dem Messegelände zu sehen sein werden.

Im Rahmen der IBO geht erstmals auch die Bodensee-Grillmeisterschaft über die Bühne – ein von der German Barbecue Association lizenzierter Wettkampf, bei dem die Teams hochwertige Sachpreise sowie die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft gewinnen können. Das Food-Truck-Festival bietet eine Kombination aus leckerem Essen, Musik und lässiger Atmosphäre, ein Riesenrad sorgt für den entsprechenden Ausblick. Im neuen Entschleunigungs-Garten, der in dem Bereich „Mein Traumgarten“ integriert ist, können die Besucher entspannen und das einmalige, ruhige Ambiente auf sich wirken lassen. Dazu werden hochwertige Bodensee-Gins an der Gartenbar serviert. Die Besucher können sich zudem von der Vielzahl an Kräutern inspirieren lassen, die im Erlebnis-Kräutergarten vorgestellt werden.

Open Space in der Messehalle

Speziell an junge Besucher richtet sich der neue „Digitale Zukunftsraum“ in Halle B4, in dem sich alles um Online-Erlebnisse dreht. An 20 Technologie-Stationen können Trends wie Virtual-Reality-Brillen, Drohnen oder Robotik-Lösungen getestet werden. Zudem geben Szene-Stars Tipps, wie man soziale Medien richtig und erfolgreich nutzt. Die Organisation und Realisierung läuft in Zusammenarbeit mit dem Digitalen Zukunftszentrum Leutkirch und der Agentur Philoneos.

Gemeinsame Erlebnisse zweier Generationen werden im Rahmen der „Grandparents Days“ auf der Reisemesse vorgestellt: Dort stellen zahlreiche Anbieter ihre Angebote für Senioren und deren Enkel vor – von Destinationen für Tagesausflüge bis hin zu Kreuzfahrten gibt es viel zu entdecken, verspricht die Messe.

Das Portal www.tipp-zum-bau.de für Fragen rund ums Bauen, Renovieren und Sanieren ist live auf der Fachmesse „Neues BauEn“ dabei. Hier finden Bauherren mehr als 1200 Themen inklusive Checklisten und Übersichten, die das Bauen und Renovieren erleichtern. Urlaub im rollenden Eigenheim ist ebenfalls ein großes Thema, das auf dem Messegelände in einer eigenen Halle gespielt wird: Auf mehr als 4000 Quadratmetern können sich Wohnmobil-Liebhaber über die neuesten Fahrzeuge und passendes Camping-Equipment informieren. Zudem gibt es bei einem Gewinnspiel tolle Preise zu gewinnen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Endlose Strände, kulinarische Genüsse und spannende Architektur hat das diesjährige Partnerland der Messe, die Dominikanische Republik, zu bieten. Besucher erfahren alles über beliebte Städte und Hotels und können sich einen Vorgeschmack auf ihren nächsten Urlaub holen.

Premiere feiert auch das Wanderdorf. In Zusammenarbeit mit dem Magazin „Wandern“ werden Destinationen und Hotels vorgestellt, die Wanderer im Blick haben.

Außerdem bietet die Messe auf einer Live-Baustelle Infos für Bauherren. Und bei der „E-Mobility-World“ geht es um alternative Antriebe. E-Fahrzeuge unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von herkömmlichen Autos. Was es bei der Bergung von Fahrzeugen nach Pannen oder Unfällen zu beachten gibt, erklären Referenten von ZF und weiteren Partnern am Freitag, 22. März in einem Workshop.