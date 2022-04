69-Jährige rammt Findling

Unverletzt geblieben sind fünf Fahrzeuginsassen, die am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Steinbeisstraße in einen Unfall mit einem Mitsubishi verwickelt worden sind. Die 69 Jahre alte Lenkerin des Wagens wollte auf den Parkplatz des Berufsschulzentrums fahren und übersah offenbar einen im Bereich der Zufahrt liegenden Findling. Der Pkw setzte dem Polizeibericht zufolge auf den mehrere Hundert Kilogramm schweren Stein auf und kippte in der Folge auf die linke Fahrzeugseite. Während am Auto, das von einem Abschleppdienst aufgerichtet und abtransportiert werden musste, rund 10 000 Euro Sachschaden entstand, fällt der Schaden am Stein minimal aus. Bei der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen waren neben der Polizei auch ein Rettungsdienst samt Notarzt und die Feuerwehr vor Ort.