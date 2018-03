68 Prozent der Fahrräder des Gebrauchtfahrradmarktes finden Abnehmer

Grosse Spannung herrschte unter den Besuchern des diesjährigen Gebrauchtfahrradmarktes des ADFC Friedrichshafen. 342 Fahrräder, davon 95 Kinderräder und 247 Fahrräder für Erwachsene, warteten auf neue Besitzer, als Punkt 10 Uhr am Samstagmorgen der Verkauf an die rund 500 Besucher freigegeben wurde.

ADFC Vorsitzender Bernhard Glatthaar und Uli Baum, der den Gebrauchtfahrradmarkt unter sich hat, zeigten sich über die nahezu gleichbleibende Verkaufsquote von 68 Prozent mit 233 verkauften Rädern sehr zufrieden. Bis zu 30 Helfer sind bei den jeweils zweimal im Jahr stattfindenden Fahrradmärkten in der Häfler Festhalle tätig und helfen gerne bei Beratung in Sachen Kauf und Verkauf der in Komission abgegebenen Rädern aus.Der nächste Fahrradgebrauchtmarkt findet Anfang Oktober diesen Jahres statt.