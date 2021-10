67 Bäume müssen gefällt werden.

Nach aktuellem Stand der jährlichen Baumkontrollen durch die Baumkontrolleure müssen in den kommenden Wochen 67 Bäume im gesamten Stadtgebiet Friedrichshafen und in den Ortschaften gefällt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Kontrolle habe ergeben, dass die Bäume so stark beschädigt sind, dass sie auch durch Pflegemaßnahmen nicht mehr erhalten werden können. Die Beschädigungen an den Bäumen sind so stark, dass die Bäume oder größere Äste beispielsweise bei Stürmen umstürzen oder herunterfallen könnten. Das Risiko, dass Menschen dadurch verletzt werden, ist sehr groß, so dass die Bäume gefällt werden müssen.

Die Arbeiten werden teilweise von den Mitarbeitern der städtischen Baubetriebe und von externen Fachfirmen vorgenommen.