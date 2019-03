Leicht verletzt worden ist ein 66-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße. Der 66-Jährige war zuvor bereits mit einem Unbekannten im Bus von Oberteuringen nach Friedrichshafen verbal aneinandergeraten und traf etwas später an der Bushaltestelle Kornblumenstraße erneut auf seinen Kontrahenten. Nach einem weiteren Streitgespräch versetzte der Unbekannte dem 66-Jährigen zwei Kopfstöße und verletzte ihn leicht. Dann entfernte sich der etwa 30-jährige Mann, der in Begleitung einer Frau unterwegs war, unerkannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet um Hinweise zum Täter unter Telefon 07541/7010.