66 Häfler schildern ihre Ansichten über Friedrichshafen

Fast 60000 Einwohner hat Friedrichshafen und sicher hat jeder von ihnen eine andere Meinung zu seiner Heimatstadt, einen anderen Lieblingsort oder -moment, den er mit der Stadt verbindet. Pünktlich zum Stadtjubiläum kommen 66 Friedrichshafener in dem Buch „Häfler Ansichten“ zu Wort – jeder auf seine eigene Weise. Manche schildern nur in wenigen Worten, was ihnen die Stadt bedeutet, manche äußern sich auf mehreren Seiten. „Wir haben es ganz offen gelassen, jeder konnte daraus machen, was er will“, sagt der Fischbacher Andy Sorg-Stubanus, der die Idee zu dem Buch gemeinsam mit seiner Frau Petra Stubanus entwickelt hat. Drei Fragen stellten die beiden Herausgeber den Häflern: „Was ist Friedrichshafen für Dich? Gibt es einen Ort, an dem Dir Besonderes liegt und gibt es ein Ereignis, das Dich besonders bewegt?“

Die Antworten geben bekannte Persönlichkeiten, aber auch Einwohner ohne besonderes Amt in der Stadt. „Wir haben überlegt, wer für unser Buch interessant sein könnte, wer die Stadt bewegt“, erklärt Andy Sorg-Stubanus. Ob Oberbürgermeister, ZU-Präsident, VfB-Trainer, Vertreter von Häfler Vereinen, Feuerwehr, Polizei oder DLRG – alle seinen sofort bereit gewesen, sich am Buch zum Stadtjubiläum zu beteiligen, sagt der Fischbacher. Auch SZ-Redakteur Anton Fuchsloch schildert in einem Beitrag seine Sicht auf Friedrichshafen, von unserem Fotograf Felix Kästle stammt das Bild für den Umschlag des Buches. Gemälde von Petra Stubanus ergänzen das Werk – zu ihnen hat Andy Sorg-Stubanus Gedichte geschrieben.

Das Buch „Häfler Ansichten“ wird am Sonntag, 22. Mai, um 13.30 Uhr beim Innenhof-Festival des Theater Atriums im Kulturhaus Caserne vorgestellt. Ab dann ist es für 14,90 Euro im Buchhandel oder unter www.textmalerei.vpweb.de erhältlich. (tük)