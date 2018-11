Für 50 und 60 Meisterjahre haben zwölf verdiente Handwerker am Montag im Hotel Krone in Schnetzenhausen von der Kreishandwerkerschaft goldene und diamantene Meisterbriefe entgegennehmen dürfen. „Wir ehren heute sage und schreibe 650 Meisterjahre. Sie haben in ihren Leben so viel geleistet und verdienen höchste Anerkennung und Wertschätzung. Sie sind wahre Meister ihres Faches“, sagte Kreishandwerksmeister Christof Binzler in seiner Begrüßung.

Fachkäftemangel trübt Stimmung

Sorgen bereite dem Kreishandwerksmeister die Tatsache, dass es hinten und vorne an Fachkräften mangele und man Aufträge zum Teil nicht mehr zeitnah abwickeln könne. Zudem fehlten dem Handwerk dringend benötigte Auszubildende, auch wenn man im Kreis seit einigen Jahren wieder steigende Ausbildungszahlen verzeichnen könne. Binzler: „Hier scheinen sich die gemeinsamen Anstrengungen der Betriebe, der Innung, der Kreishandwerkerschaft sowie der Kammern, der Landes- und Bundesverbände bezahlt zu machen. Auch der dualen Ausbildung im Handwerk wird wieder mehr Wert eingeräumt, was aber auch Zeit wird.“

Die Einführung des Mindestlohnes, aber auch einer Mindestausbildungsvergütung und die damit zusammenhängenden Dokumentationspflichten bereite laut Binzler vielen Unternehmen Kopfzerbrechen. Der Fachmann betonte, dass dies ein Eingriff in die Tarifautonomie bedeute. „Der Sinn dieser Regelungen erschließt sich mir nicht, zumal, wie beim Mindestlohn, die allermeisten tariflichen Ausbildungsvergütungen höher als die geplante Mindestausbildungsvergütung liegen“. Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, gratulierte den Geehrten im Namen der Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis: „Ich wünsche Ihnen weiterhin Gesundheit und alles Gute für Ihre Zukunft.