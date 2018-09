65 Kinder machen mit beim Abenteuer-Sport-Camp der VfB-KiSS

In der letzten Ferienwoche war was los auf dem VfB-Gelände am Zeppelinstadion. Die Kindersportschule (KiSS) im VfB hatte zu einem Ferien-Camp eingeladen und 65 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren machten begeistert mit. KiSS-Leiter Sebastian Röder hatte zusammen mit 13 Helfern ein Programm vorbereitet. Zwischen 9 und 16 Uhr waren jede Menge Sport, Spaß und Abenteuer geboten. Die meisten Attraktionen gingen dabei in den Sporthallen und Plätzen am Stadion über die Bühne.