Das Ailinger Ehepaar Anna und Josef Dennenmoser hat sein außergewöhnliches Ehejubiläum der Eisernen Hochzeit mit seiner Familie gefeiert und bekam am Donnerstag Besuch von Bruno Kramer, der die Glückwünsche der Stadt überbrachte und dem Paar einen Präsentkorb überreichte.

Gemeinsam die Herausforderungen meistern, zusammenhalten egal was kommt und zueinander stehen sei die Basis für die lange Beziehung. Vor 65 Jahren gab sich das Paar in Ertingen im Kreis Biberach das Ja-Wort. Eine Hochzeit, die mit Hindernissen begann, denn der gebürtige Ailinger Josef Dennenmoser musste mit dem öffentlichen Bus nach Ertingen fahren, in die Kirche, wo seine Braut wartete. Durch den starken Nebel verzögerte sich Josef Dennenmosers Busfahrt und die Kirchenglocken läuteten schon, doch es gab keinen Bräutigam in Sicht. „Das Warten hat sich gelohnt“, sagt Anna Dennenmoser heute rückblickend. Mitten im Leben des Paares steht das gegenseitige Entgegenkommen und das gemeinsame „Wir“.

Das erste Treffen gab es in Hirschlatt, als das Motorrad, auf dem Anna Dennenmoser und ihre Chefin saßen, streikte und sie nicht weiter kamen. Josef Dennenmoser kam zur Hilfe und ab dann entstand das erste Band der Freundschaft, die später zur Liebe wurde. „Jetzt im Alter ist es eine andere Liebe, eine fürsorgliche Liebe“, erzählt Anna Dennenmoser, die betont, dass der eine immer für den anderen da sein muss.

Josef Dennenmoser war zunächst Landwirt, doch mit der Vergabe des Hofes an seinen Bruder musste er sich nach einer anderen Arbeit umschauen. Nach vielen Versuchen konnte er schließlich in der Gießerei am Riedlewald eine Anstellung finden und nach sieben Jahren zur ZF wechseln, wo er 35 Jahre lang arbeitete. Einfach sei es nicht gewesen, aber das Ehepaar habe immer versucht gemeinsam einen Weg zu finden. „Es ist gut, wenn jemand da ist, der einen auffängt“, weiß Anna Dennenmoser und erzählt, dass sie miteinander durch die Höhen und Tiefen des Lebens gegangen seien. Neben der Arbeit sei das Reiten für Josef Dennenmoser ein wichtiges Hobby gewesen, für seine Frau das Stricken und Häkeln von Puppenkleider, die sie direkt an den kleinen und größeren Puppen anhäkelt. Auch wenn manches im Alter schwieriger geworden ist, blickt das Paar zufrieden auf die vergangene Zeit zurück und hofft auf weitere gemeinsame Jahre. Zu den Gästen der Feier am Vortag gehörten die Tochter, eine Enkelin und ein Urenkel, die zusammen mit dem Jubiläumspaar in der Kirche in Berg ihre Eiserne Hochzeit feierten.