64-Jähriger will Stein auf einen Mann werfen

Nachdem ein 64-jähriger Mann am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße in Friedrichshafen mutwillig den Scheibenwischer vom Auto eines 65-Jährigen abgerissen hatte, wurde der Mann aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens in eine Fachklinik eingeliefert.

Wie die Polizei mitteilt, hatte er zuvor versucht, den 65-Jährigen mit einem Stein zu bewerfen. Er sei an diesem Tag nicht zum ersten Mal mit ähnlich gelagertem Verhalten aufgefallen, heißt es. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.