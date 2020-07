Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Montag zwischen 10.30 und 17 Uhr Verkehrskontrollen in der Äußeren Ailinger Straße, Höhe Kornblumenstraße, durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden insgesamt laut Polizei 63 Verstöße gegen Verkehrsvorschriften festgestellt und gebührenpflichtig geahndet.

Im Einzelnen wurden fünf Verkehrsteilnehmer beim Telefonieren während der Fahrt festgestellt, 40 Personen waren nicht angeschnallt. Zusätzlich wurden 15 Radfahrer beanstandet, die verbotswidrig auf dem Gehweg fuhren, ein Fahrradfahrer telefonierte während der Fahrt mit dem Handy. Ein Fahrzeugführer, der sich auf einer Probefahrt befand und ein rotes Kennzeichen am Wagen führte, konnte das mitzuführende Fahrtenbuch nicht vorlegen. Ein E-Scooter-Fahrer gelangt wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige, da er für sein Gefährt keine vorgeschriebene Haftpflichtversicherung abgeschlossen hatte.