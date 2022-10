63-Jähriger wird Opfer eines Betrugs

Ein 63-Jähriger aus Friedrichshafen ist Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden, teilt die Polizei mit. Der Mann hat am Sonntag eine SMS erhalten, die vermeintlich von seiner Bank kam. Darin wurde er aufgefordert, über einen Link eine Transaktionsnummer (TAN) zu bestätigen. Am Montag erhielt der Mann dann einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter und wurde dazu aufgefordert, in einer weiteren SMS erneut eine TAN zu bestätigen. Bei dem Anruf zeigte es dem 63-Jährigen die tatsächlich existierende Nummer seiner Bank an. Vermutlich generierten die Betrüger die Nummer durch einen technischen Trick, um Vertrauen beim Gegenüber zu gewinnen. Durch die Masche konnten die Täter zwei Beträge im dreistelligen Euro-Bereich von dem Konto des Opfers abbuchen.