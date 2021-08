6285 Euro für den TSV

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Einweihungsfeier anlässlich der Verschönerung des Albert-Müller-Stadions übergab der Vorstand der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang Dirk Bogen zusammen mit Volksbank-Mitarbeiter und SGM-Spieler Tim Mayer einen Scheck über 6285 Euro an TSV-Abteilungsleiter Marijan Kosel.

Diesen Betrag erzielte die im Frühjahr durchgeführte Crowdfunding-Aktion der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang an der sich die TSV-Fußballer beteiliget hatten. Über 60 Unterstützer hatten dabei Beträge zwischen 5 und 160 € gespendet. Die Volksbank legte bei jeder Spende bis zu 100 € nochmals denselben Betrag drauf – insgesamt 2.850 €.

In seiner Begrüßungsansprache bedankte sich TSV-Abteilungsleiter Marijan Kosel bei allen Unterstützern für die überwältigende Resonanz. Vereine könnten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auf Dauer nur nachkommen, wenn sie starke und zuverlässige Partner an ihrer Seite haben. Sein Dank ging daher auch an die Sponsoren der SGM Fischbach-Schnetzenhausen, auf deren Unterstützung sich die Fußballer seit Jahren verlassen können. Außerdem ging sein Dank an die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die die Stadionverschönerung in ihrer Freizeit unter der Führung von „Stadionchef“ Erich Bubeck vorangetrieben haben. „Viele schaffen mehr“, das sei nicht nur das Motto der Volksbank, sondern auch des TSV Fischbach, nur gemeinsam könne man die zunehmenden Aufgaben schultern. Ein ganz besonderer Dank ging natürlich an die Volksbank, die dies alles mit ihrer Crowdfunding-Plattform überhaupt erst ermöglicht habe und die mit ihrem Spenden-Anteil einen wesentlichen Beitrag beigesteuert habe.

Vor der Scheckübergabe attestierte Dirk Bogen in seiner Ansprache, dass der TSV Fischbach die Gelder gut investiert habe. Besonders hob er den Anteil von Tim Mayer an der Crowdfunding-Aktion hervor. Als Volksbank-Mitarbeiter und SGM-Spieler, hatte er sich für eine Teilnahme stark gemacht und sich engagiert für deren Erfolg eingesetzt. Mit einer kleinen Anekdote brachte Dirk Bogen seine Verbundenheit für den TSV Fischbach zum Ausdruck. Neben dem Gedenkstein des 1987 verstorbenen legendären Fritz Karcher kämen bei ihm Erinnerungen auf, wie dieser ihn seinerzeit lautstark zu leichtathletischen Höchstleistungen angetrieben habe.