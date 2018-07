600 Schlagerfans feiern auf dem Bodensee

Bei herrlichem Sonnenschein haben am Samstagabend Tausende Besucher auf dem weitläufigen Festgelände entlang der Uferpromenade, das 70. Seehasenfest ausgelassen gefeiert. Höhepunkt des Spektakels war das prächtige, rund 20 Minuten andauernde Feuerwerk. Wer Glück hatte, konnte auf dem ausverkauften XXL Schlagerboot von King Karla im Vorfeld ein Ticket ergattern und das farbenfrohe und grandiose Jubiläums-Feuerwerk vom See aus betrachten und einzigartige Eindrücke gewinnen. Rund 600 Schlagerfans feierten bis 24 Uhr an Bord der Euregia ausgelassen aber friedlich, ihre ganz persönliche, lebensfrohe und unterhaltsame Seehasen-Schlagerparty. Foto: ah