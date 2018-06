Bereits zum zwölften Mal laden die Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach am Wochenende zum großen Jugendturnier ein. Insgesamt 60 Mannschaften aus den Handballbezirken in Baden, Württemberg und Bayern sowie Teams aus Österreich und der Schweiz reisen an, um sich in den verschiedenen Altersklassen mit gleichaltrigen Sportlerinnen und Sportlern zu messen. Gespielt wird am Samstag und Sonntag, 7./8. September, in der Bodenseesporthalle, der Festhalle sowie in der Sporthalle Fischbach.

Seit Mai laufen bei der Häfler Spielgemeinschaft die Vorbereitungen, das Organisationsteam um Alexander Göser hat alle Hände voll zu tun. Während sich Werner Konrad um die Spielpläne kümmerte, managt Newi Winghardt die Verpflegung für den teilnehmenden Handballnachwuchs aus der Region und dem benachbarten Ausland. Los geht’s am Samstag, ab 10 Uhr mit den Spielen der männlichen D-Jugend in der Bodenseesporthalle und in der gegenüberliegenden Festhalle. Zeitgleich messen sich die Vereine in der Sporthalle Fischbach mit ihren weiblichen B-Juniorinnen miteinander.

Am Nachmittag (ab 14.30 Uhr) sind dann die Jungs der B-Jugend gefordert – deren Begegnungen dann in der Fest- und Bodenseesporthalle angepfiffen werden. Am Sonntag, 8. September, starten die ersten Partien bereits um 9.30 Uhr. Es beginnen die Mädels und Jungs der C-Jugend in der Bodenseesporthalle und Festhalle, während in Fischbach (ab 10 Uhr) die Spielerinnen und Spieler der gemischten E-Jugend um Tore und Siege kämpfen. Den Abschluss des zweitägigen Wettbewerbs bilden dann die Duelle der weiblichen A-Juniorinnen, die ebenfalls in der Sporthalle Fischbach anstehen. Im Teilnehmerfeld befinden sich einige spielstarke Mannschaften, teils bis hinauf in die Verbandsebene. So treten zum Beispiel gleich zwei Teams des Bundesligisten Balingen-Weilstetten mit ihren beiden D-Jugend-Mannschaften am Bodensee an.