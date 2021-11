„Nationalitäten spielten keine große Rolle“: So erlebte türkisches Kind die Ankunft in Deutschland vor 60 Jahren

Von der Millionenstadt Istanbul in die knapp 20 000-Einwohner-Stadt Laupheim: Diesen Weg wählten vor 60 Jahren die Eltern des Häflers Kamil Balikavlayan. „Mein Vater war einer der Ersten, die um 1961 zum Arbeiten von der Türkei nach Deutschland kamen“, erinnert sich Balikavlayan. Das sogenannte Anwerbeabkommen, das am 30. Oktober 1961 zwischen den beiden Ländern regelte, dass Arbeitskräfte nach Deutschland entsandt werden sollen, hat bis heute eine große Tragweite, denn dadurch wurden viele Türken in Deutschland heimisch.

Mit drei Jahren in Deutschland angekommen

So auch Kamil Balikavlayan, der zum Zeitpunkt seiner Ankunft in Deutschland mit drei Jahren gerade einmal im Kleinkindalter ist und somit die längste Zeit seines Lebens hier verbracht hat. „Mein Vater war am Militärstützpunkt in Laupheim beschäftigt und ich weiß noch, dass er uns später erzählt hat, wie man ihn damals regelrecht angeworben hat. In Laupheim angekommen, wurden er und die anderen festlich mit Blasmusik begrüßt“, schildert der Häfler.

Man konnte in Deutschland für die gleiche Arbeit das Drei- bis Vierfache verdienen. Kamil Balikavlayan

Die Beweggründe der Anwerbung zu folgen, seien bei den meisten finanzieller Art gewesen. „Man konnte in Deutschland für die gleiche Arbeit das Drei- bis Vierfache verdienen. Viele kamen für fünf Jahre rüber und gingen dann wieder zurück. Wir sind geblieben“, berichtet er.

Für den damals noch kleinen Kamil verläuft die Zeit nach der Ankunft erst einmal nicht ganz so reibungslos. Er und sein älterer Bruder Kazim sind – nach einer kurzen Zwischenstation bei den Großeltern in der Türkei – ihren Eltern nachgereist.

Kamil Balikavlayan bei seinen Großeltern in der Türkei zu Besuch. Er steht ganz links an der Hand seiner Großmutter. (Foto: Privat)

„Mein Bruder durfte bereits in den Kindergarten, der direkt neben unserer Wohnung lag. Ich hörte also hinter dem Zaun die anderen Kinder, wie sie ihren Spaß hatten, durfte aber selbst noch nicht mit“, sagt Balikavlayan. Erst ein Jahr später sei auch er in die Kita gekommen und habe wie gestern in Erinnerung, dass die katholischen Ordensschwestern, die zum Erzieherinnenteam gehörten, ihm Angst machten. „Diese schwarz eingehüllten Figuren waren mir unheimlich. Ich weiß noch, dass ich immer nach einem Versteck vor denen gesucht habe“, meint er und lacht.

Kamil Balikavlayan im Kindergarten in Laupheim. Er sitzt mittig in der oberen Reihe. Neben den „normalen“ Erzieherinnen, die er sehr nett in Erinnerung hat, gab es dort auch katholische Schwestern, die ihm in ihren dunklen Gewändern Angst machten. (Foto: Privat)

Der kleine Kamil (zweiter von rechts) mit Freunden im Kindergarten Laupheim. (Foto: Privat)

Wenn Kamil Balikavlayan heute alte Fotos von dieser Zeit anschaut, ist er meistens mit seinem Bruder und sehr oft auch mit anderen Laupheimer Kindern darauf abgebildet. „Meine Mutter war immer bemüht, uns schick anzuziehen, daher sind wir oft im Partnerlook und mit Krawatte zu sehen – und naja, es war eben auch die Zeit der Beatles, wie man an unseren Frisuren sehen kann“, sagt er grinsend.

Die beiden Brüder Kazim und Kamil (sitzend) im Sonntags-Outfit. (Foto: Privat)

Ob im Kindergarten, beim Stadtfest oder mit Nachbarn beim Ausflug: „Meine Eltern kamen ja aus einer Großstadt und waren sehr modern eingestellt. Mein Eindruck von dieser Zeit ist außerdem, dass Nationalitäten nicht so eine große Rolle spielten. Schon deshalb, weil in unserem Umfeld alle die gleichen Probleme und Ziele hatten. Gerade mit unseren Nachbarn haben wir viel gemeinsame Zeit verbracht“, erinnert sich der Häfler.

Die Familie Balikavlayan mit Freunden beim Ausflug. Kamil Balikavlayan sitzt ganz links. (Foto: Privat)

Kamil (links) und sein Bruder Kazim bei einem Ausflug auf originellen Rädern mit Pferdeköpfen aus Holz. (Foto: Privat)

Gemeinschaftsübungen auf dem Fahrrad: Kamil Balikavlayan (rechts) mit seinem Bruder Kazim in Deutschland. (Foto: Privat)

Kamil (rechts) und sein Bruder Kazim spielen im Hof in Laupheim. (Foto: Privat)

Kamil (links) mit seinem Vater und zwei seiner Geschwister. (Foto: Privat)

Dass die Nationalität, wenn es um Pässe geht, sehr wohl eine Rolle spielt, bekam Balikavlayan anhand seiner türkischen Staatsbürgerschaft wiederum sehr wohl zu spüren. „Die langen Fahrten zum Konsulat nach Stuttgart, um den Pass zu erneuern und die häufigen Rückfahrten ohne Erneuerung, weil die Schlange dort so lang war oder man regelrecht wie ein Verdächtiger behandelt wurde, haben mich irgendwann so genervt, dass ich den türkischen Pass abgegeben und nur noch den deutschen Pass behalten habe“, berichtet er.

Man ist in dem Land zuhause, in dem man sich wohlfühlt. Kamil Balikavlayan

Den deutschen Pass habe er in den frühen Neunzigern bekommen, fügt Kamil Balikavlayan an. Unabhängig von Pässen findet er außerdem: „Man ist in dem Land zuhause, in dem man sich wohlfühlt.“

In Deutschland lernte der Häfler auch seine Frau Andrea kennen. Die beiden haben zwei erwachsene Kinder – einen Sohn und eine Tochter. „Bei uns in der Familie läuft es gar nicht so wahnsinnig türkisch ab. Das ist natürlich noch einmal etwas anderes, wenn auch die Partnerin Türkin ist, wie zum Beispiel bei Kamils Bruder“, sagt Andrea Balikavlayan. Sowieso bestehe die Familie – Kamil Balikavlayan hat insgesamt acht Geschwister – aus vielen Kulturen. „Ich habe eine griechische Schwägerin und eine Schwägerin, die aus Kasachstan kommt. Einer meiner Schwager kommt zudem aus Belgien, meine Schwiegertochter aus der Schweiz“, zählt Kamil Balikavlayan auf.

Kamil und Andrea Balikavlayan in ihrem Häfler Wohnzimmer, an dessen Wänden auch ein Stück Istanbul gegenwärtig ist. (Foto: Silja Meyer-Zurwelle)

Und auch in der Türkei hat der Häfler noch eine große Familie: Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins sowie bereits die Folgegenerationen dieser. Gibt es da auch Diskussionen in Zeiten des derzeitigen, hierzulande sehr umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan? „Oh ja, darüber wird immer wieder massiv gesprochen“, berichtet Balikavlayan. Die halbe Bevölkerung der Türkei sei nach seinem Eindruck nicht mit der Erdoğan-Politik einverstanden. „Meine Cousinen und Cousins lassen diesbezüglich keine Demo aus. Ich denke oft, wie lange das noch gut geht“, meint er in Anspielung auf die vielen Menschen, die wegen ihrer Proteste in türkischen Gefängnissen verschwinden.

Zwei Familien, zwei Religionen: Starke Spannungen

Wo familiär heute viel Harmonie herrscht, hat es, als Andrea und Kamil Balikavlayan heirateten, durchaus starke Spannungen gegeben, erinnert sich Andrea Balikavlayan. Diese hatten jedoch weniger mit Politik, sondern vielmehr mit Religion zu tun. „Ich bin ja Schwäbin und nach katholischem Glauben erzogen worden, Kamil hingegen kommt aus einer muslimischen Familie. Da sind damals bei unseren Familien schon Welten aufeinandergeprallt und das Ganze war ein großer Diskussionspunkt bei unseren Eltern“, schildert sie. „Jeder hat es damals besser gewusst als wir“, erinnert sich auch ihr Mann. Die beiden heirateten also weder in der Kirche noch in der Moschee, sondern rein standesamtlich. „Unsere Kinder tauften wir auch nicht, sie sollten es später selbst entscheiden können“, erzählt Andrea Balikavlayan.

Kamil (vorne) und sein älterer Bruder Kazim 1968 in Deutschland. (Foto: Privat)

Religion sei bei den beiden nicht so ein schwer wiegendes Thema, ist sich das Paar einig. „Hier gehen wir auch mal in die Kirche, in der Türkei besuchen wir die Moschee – so einfach ist das. Und ich bin auch nicht stärker katholisch oder muslimisch: Wir sind einfach so, wie wir sind“, sagt Kamil Balikavlayan achselzuckend. Viel wichtiger als das Gotteshaus sei doch, „dass man die Grundwerte der Gesellschaft versteht und vermittelt“, sagt er. Und dafür setzt sich der Häfler auch schon jahrelang im Bodenseekreis ein. So war er mit im Vorstand des Rat der Kulturen und Nationen sowie im Integrationsausschuss. „Außerdem habe ich über 25 Jahre das interkulturelle Stadtfest mitorganisiert“, schildert er.

Einsatz für mehr Zusammenhalt

Für mehr gegenseitiges Verständnis hat er in diesen Funktionen auch bei den jüngeren Deutsch-Türken geworben. „Über die Jahre habe ich mich, ehrlich gesagt, oft geärgert, denn viele auf der türkischen Seite haben so eine Selbstmitleidstour an den Tag gelegt. Meine Devise war aber immer: Wer dazugehören will, muss sich anstrengen. Anders funktioniert es nicht und so haben wir das schließlich auch gemacht und geschafft“, sagt er.

Wenn sich Kamil Balikavlayan nicht gerade für den Zusammenhalt zwischen Kulturen einsetzt, dann arbeitet er hauptberuflich für ZF. Und das bereits seit 1988. Knappe 140 Tage hat er noch dort, dann wird der Häfler in die Ruhephase der Altersteilzeit gehen.

Das Taurus-Gebirge ruft

Was danach kommen soll, weiß er schon ziemlich genau und hat mit seinen türkischen Wurzeln zu tun: „Wir träumen schon lange davon, das Taurusgebirge in der Türkei zu durchwandern. Von dort aus hat man einen wunderbaren Blick auf die Mittelmeerküste – das ist eine Weite, die nur schwer zu beschreiben ist. Die muss man einfach gesehen haben.“