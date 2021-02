Ein 60-jähriger Autofahrer hat am Montagvormittag beim Abbiegen von der Waggershauser Straße Richtung Innenstadt ein von rechts kommendes Auto übersehen. Bei der Kollision erfasste der Abbiegende das Fahrzeug an der linken hinteren Tür und am Radkasten. An beiden Autos entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von insgesamt rund 6000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.