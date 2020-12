Über 60 Gläser Honig haben die Bienen der BKK Gildemeister Seidensticker in diesem Jahr für die Kita St. Antonius gesammelt und gespendet, schreibt die Betriebskrankenkasse in einer Pressemitteilung. In Kooperation mit einer Imkerin aus der Region tummeln sich seit dem Frühjahr circa 80 000 Bienen in zwei Bienenstöcken für die BKK in Friedrichshafen. Die Patenschaft für einen Bienenstock hat die Betriebskrankenkasse an die Kita in Friedrichshafen gespendet. Die Kita-Kinder staunten über die randvoll gefüllten Gläser, die von Denise Schuppener von der BKK übergeben wurden. Einen genauen Plan, wie der Honig verwendet werden soll, gibt es auch schon: „Unseren Tee und die Süßspeisen, die wir unseren Kindern anbieten, werden wir nun mit unserem Honig anstatt mit Zucker verfeinern. Außerdem werden wir in der Advents- und Weihnachtszeit statt süßer Kekse selbstgebackenes Zopfbrot mit Butter und unserem köstlichen Honig anbieten“, freut sich Kita-Leiterin Sibylle Krauß.

Mit der Bienenpatenschaft möchte die Betriebskrankenkasse einerseits einen Beitrag zum Erhalt der lokalen Imkerei sowie der biologischen Vielfalt in der Natur leisten. Andererseits sei wichtig, Wissen weiterzugeben und auch schon die Kleinsten für dieses bedeutende Thema zu sensibilisieren, heißt es in der Mitteilung.