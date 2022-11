59-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag musste ein 59-Jähriger in Polizeigewahrsam verbringen, nachdem er zuvor mehrfach negativ im Stadtgebiet aufgefallen ist. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bereits am Donnestagmittag wurde der Mann, wie die Polizei weiter mitteilt, in der Löwentaler Straße dabei beobachtet, wie er sich an Lastwagen zu schaffen machte. An den Lastwagen hat der Mann offenbar Verbindungskabel und Unterlegkeile entfernt, teilt die Polizei mit.

Einige Stunden später pöbelte der Mann, der sich wie die Polizei in ihrem Bericht weiter schreibt, zu dem Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat, ohne erkennbaren Grund Passanten in der Ailinger Straße an.

Aufgrund dieser Vorfälle schritt die Polizei ein. Sie führten den 59-Jährigen einem Arzt vor. Anschließend nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung abschließend.