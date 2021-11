58-Jähriger greift Mitarbeiter einer Spielhalle an

Mit Konsequenzen muss ein 58-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstag gegen 20.45 Uhr den Mitarbeiter einer Spielhalle in der Riedleparkstraße in Friedrichshafen angegriffen hat. Das teilt die Polizei mit.

Der 27-jährige Angestellte hatte demnach den mit rund 1,6 Promille deutlich alkoholisierten Mann auf die Maskentragepflicht angesprochen. Nachdem dieser darauf lediglich mit beleidigenden Äußerungen reagierte, forderte der Jüngere ihn zum Verlassen der Spielhalle auf. Dies brachte den 58-Jährigen noch mehr in Rage, woraufhin er seinem Gegenüber hinter die Theke mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll.

Auch im Beisein der hinzugerufenen Polizeibeamten beleidigte er den 27-Jährigen mehrfach. Auf den aggressiven 58-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu, so der Polizeibericht abschließend.