57 Teilnehmer radeln 12 626 Kilometer

57 Teilnehmer, die 12 626 Kilometer radelten und damit 1792,9 Kilogramm CO2 vermieden – gleich bei der ersten Teilnahme des Bodenseekreises an der Aktion „Stadtradeln“ wurde das Team „Kirche on Bike“ mit diesen Zahlen das größte Team mit den meisten Rad-Kilometern. Trotz des relativ kurzfristigen Bekanntwerdens der Stadtradel-Aktion, wurden es schnell mehr und mehr Teilnehmer jeder Alterstufe, die aus Friedrichshafen-Mitte, Meckenbeuren, Oberteuringen und Friedrichshafen-West zum Team hinzustießen und ihre geradelten Kilometer immer wieder ins gemeinsame Team-Buch eintrugen. Zur Feier dieses beachtlichen Erfolgs traf sich ein Teil der Radler aus Friedrichshafen-West, die mit 36 Teilnehmern stark vertreten waren, nach Abschluss des Aktionszeitraums noch einmal gemeinsam beim Stärr-Schorsch. „Richtig schön war, dass jeder so radeln konnte, wie er oder sie wollte und man trotzdem irgendwie immer das Gefühl hatte, im Team unterwegs zu sein“, darin waren sich alle Teilnehmer einig. Viele waren auch vor der Aktion schon immer wieder Fahrrad gefahren. Jetzt aber hatte jeder doch noch bewusster darauf geachtet und war noch das eine oder andere Mal mehr vom Auto aufs Fahrrad umgestiegen.

Solche und andere Erkenntnisse wurden beim Nachtreffen geteilt, Tipps über schöne Rad-Strecken am Bodensee wurden ausgetauscht und natürlich auch das eine oder andere Radler oder Viertele zusammen getrunken.

„Das hat richtig Spaß gemacht – im nächsten Jahr sind wir auf jeden Fall wieder dabei“, so das Fazit nach dem gemütlichen Abschlussabend am See.