Nach einem Zusammenstoß an einer Ampelanlage in der Klufterner Straße am Donnerstag gegen 13 Uhr ist an beiden beteiligten Autos wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Alfa, der in Richtung Markdorf unterwegs war, erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Auto abbremste. Er furh auf. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13 000 Euro.