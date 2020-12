56Jähriger greift Polizisten bei Corona-Kontrolle an

Bei einer Personenkontrolle ist ein Polizist am Mittwochabend am Bodensee-Center von einem 56 Jahre alten Mann angegriffen worden. Der Mann war um kurz nach 21 Uhr wegen der Ausgangssperre angesprochen worden, so die Polizei. Darüber war er offensichtlich so erbost, dass er versuchte, einen der Beamten zu bespucken. Als er daraufhin überwältigt wurde, schlug er dem Beamten die Brille aus dem Gesicht, zerriss ihm das Hemd sowie eine Halskette und bedrohte ihn mit dem Tod. Nachdem sich der stark alkoholisierte Mann beruhigt hatte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Auf ihn kommen eine Anzeige wegen der Aufenthaltsbeschränkung und ein Strafverfahren wegen des Angriffs auf den Beamten zu.