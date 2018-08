Ein Schaden von rund 8000 Euro ist am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Albrechtstraße entstanden. Eine 55-jährige Autofahrein war in Richtung Zeppelinstraße unterwegs, als sie zu spät bemerkte, dass ein vorausfahrender 31-jähriger Autofahrer anhalten musste. Die Frau prallte deshalb auf den Wagen ihres Vordermann. Personen wurden dabei jedoch nicht verletzt.