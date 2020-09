An der Kreuzung der Paulinenstraße mit der Eberhardstraße in Friedrichshafen hat am Dienstagmittag eine Autofahrerin einen Unfall verursacht und im Anschluss das Weite gesucht. Gegen 12.30 Uhr wollte die 54 Jahre alte Frau laut Polizeibericht von der Paulinenstraße nach rechts in die Eberhardstraße abbiegen. Sie befuhr dabei aber nicht die Abbiegespur, sondern die Busspur, und schnitt, als die Ampelanlage von Rot auf Grün umsprang, den regulären Rechtsabbiegerverkehr. Ein Golf musste wegen der Falschfahrerin stark abbremsen und ein dahinterfahrender Polo-Fahrer fuhr auf.

Insgesamt entstand ein Schaden von 4000 Euro. Die Falschfahrerin konnte von der Polizei Friedrichshafen zwischenzeitlich ermittelt werden, auf sie kommt ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu.