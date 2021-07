523 km Non-Stop nach Bonn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass Breitensport nichts mit Leistungssport zu tun hätte, widerlegte der Häfler Radsportverein Freundeskreis Uphill e.V., kurz FkU, in diesem Jahr erneut auf's Trefflichste. Seit Jahren entwickelt sich der Sportverein in die trendige Richtung der 'Lang-Distanz'. Dabei rekrutiert er seine Teilnehmer bei dem seit einem Jahrzehnt verlässlich ganzjährig organisierten Radtreff in FN-Ost.

Wenn bei der Tour de France im Trend, der smarten TV-Übertragungen wegen, die Profis immer kürzere Etappen zwischen 150 - 220 km bestreiten, lächeln die so manche im FkU und wünschen sich für dieses Spektakel gerne mal weitere Wegstrecke. So holten sich vergangene Woche Martin Waldvogel und der Vereinsvorsitzende Roland Hecht mit 523 km an einem Stück von Friedrichshafen in die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn die aktuelle Jahresbestleistung des Vereines, wenn nicht sogar des ganzen Bodenseekreises. Unterstützt wurde die Hauruckfahrt durch den Bonner Unternehmer und ehemaligen Häfler VfB-Kicker Harald Benninger, der ein Preisgeld in Höhe von 1 Schweizer Franken pro gefahrenen Kilometer zugunsten des talentierten Schweizer Bergbauernkind und Skisportamateurs Rico Meisser auslobte. In dem kurzen Wetterloch vergangener Woche starteten die zwei Radsportler am frühen Nachmittag, um noch bei Tageslicht über den Schwarzwald zu kommen. Der Einbruch der Nacht erfolgte bei Karlsruhe und so durchquerten die Rennradler Rheinlandpfalz während einer sehr kühlen Nacht, aber nahezu verkehrsfrei. Ein Wettersturz mit Starkregen bei Bingen begleitete bis Koblenz das Team. Bei schönstem Wetter erwarteten dann in Bonn nach rund 21 Fahrstunden ein unerwarteter Empfang mit anschließendem Grillfest die 2 Häfler durch Harald Benninger, ob der unfassbaren Distanz, ungläubigen Freundeskreis. Im FkU erwartet man nun mit der der Fahrt den Startschuss für weitere 'long-distance-rides' gemacht zu haben, denn all zu groß steht bei vielen Vereinskameraden die Frage im Raum: 'Wie weit kann ich wirklich radeln, bis ich zusammenbreche und mein eigenes Limit erreiche'.