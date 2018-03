52-Jähriger verletzt 65-Jährige im Gesicht

Eine 65 Jahre alte Frau und ein Besucher sind am Samstag offenbar in Friedrichshafen in Streit geraten. Am Ende hatte die Frau Wunden im Gesicht, die Polizei rätselt über den genauen Tathergang.

Mit erheblichen Gesichtsverletzungen wurde die Frau laut Polizei am Samstagabend, gegen 18.40 Uhr, aus einer Wohnung im Stadtgebiet in das Krankenhaus gebrach. Wie die bisherigen polizeilichen Ermittlungen bislang ergeben haben, war es in der Wohnung der 65-Jährigen nach gemeinsamem Konsum von Alkohol zwischen ihr und einem 52-jährigen Besucher zu einem Streit gekommen.

Vermeintliches Opfer schweigt

Dann wurden die beiden Beteiligten offenbar handgreiflich. Mit Gesichtsverletzungen flüchtete die Frau anschließend zu einer Nachbarin, die daraufhin die Polizei verständigte.

Aufgrund der offenbar fehlenden Bereitschaft der Verletzten, nähere Angaben zu der Auseinandersetzung zu machen, hat die Polizei zum Tathergang bislang wenig Konkretes in Erfahrung bringen.

Pfefferspray

Der erheblich betrunkene mutmaßliche Täter, der sich beim Eintreffen der Polizei immer noch in der Wohnung der Frau aufhielt, konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Hierbei mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen.

Auf richterliche Anordnung musste der Mann die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung beim Polizeirevier Friedrichshafen verbringen.