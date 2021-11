52 Betriebe kontrolliert - überwiegend positive Bilanz der Stadt Friedrichshafen

Die Häfler Gastronomen halten sich – bis auf wenige Ausnahmen – an die Corona-Vorgaben. Das haben die stichprobenartigen Kontrollen des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung sowie des Rechtsamtes ergeben, teilt die Stadt Friedrichshafen mit.

Die stichprobenartigen Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung in den Häfler Gastronomiebetrieben waren unauffällig. Die überwiegende Mehrheit der 52 kontrollierten Gastronomiebetriebe halten sich an die Vorgaben. Lediglich in acht dieser Betriebe kam es zu Auffälligkeiten, wobei hier dann im Einzelfall auch mehrere Verstöße vorlagen. Überprüft wurde beispielsweise, ob die Kontaktdaten erfasst und Impfnachweise vorgelegt wurden. Außerdem wurden die Inhaber der Gaststätten, Restaurants und Cafés aufgefordert, ihr Hygienekonzept darzulegen.

Verstöße gab es überwiegend bei der Maskenpflicht sowohl bei den Gästen als auch bei den Mitarbeitenden und bei der Kontaktnachverfolgung. Bei der Kontaktnachverfolgung waren die Daten teilweise falsch oder lückenhaft festgehalten worden. In einigen Betrieben wurden die geltenden Corona-Bestimmungen nicht oder nur unzureichend für die Gäste sichtbar angeschlagen. Um zu prüfen, ob die festgestellten Mängel behoben worden sind, wird die Stadt im Nachgang zu den landesweiten Kontrollen weitere punktuelle Prüfungen vornehmen.