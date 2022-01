50 000 Kilometer bis Indien in acht Monaten

Eine Traumreise mit eigenem PKW ab Deutschland: Durch Iran, Pakistan, Nepal und Indien. Chaotischer Verkehr, farbenfrohe Feste, Terrorangst, die großartigen Landschaften von Wüste, Himalaya und Backwaters, auf Safari zu Tiger, Gavial & Panzernashorn, erstaunlicher Arbeitsalltag. Pilgern zu den größten Heiligtümer vielfältiger Religionen. Von Ulm aus durchquerte Carsten Schmidt 50 000 Kilometer bis nach Indien. In Pakistan stellte die Regierung ihm einmal 20 Leibwächter. Gefährlicher war jedoch der „ganz normale“ Straßenverkehr in Indien. Diese acht-monatige Reise führte durch Wüste, Himalaya, Sumpf zu den größten Heiligtümern von Schiiten, Sufis, Hindus, Buddhisten und Jain. Wie so oft bekam der Abenteurer das Privileg, nicht nur viele weltbekannte Orte zu bestaunen, sondern auch dort zu fotografieren, wo es fast allen anderen verwehrt wird. Von farbenfrohen Festen wie unglaublichen Lebensalltag berichtet der preisgekrönte Fotograf mit viel Humor und fundiertem Hintergrundwissen am Freitag, 14. Januar um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen. Ein Highlight: Luftaufnahmen aus dem motorisierten Gleitschirm. Weitere Infos sowie Kartenvorverkauf unter www.DieWeltErfahren.de.