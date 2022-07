50 000. Besucherin im Freibad Fischbach

Als erstes städtisches Freibad hat das Frei- und Seebad in Fischbach die 50 000er-Marke geknackt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Oberbürgermeister Andreas Brand und Betriebsleiterin Christine Kirchner überraschten Kristin Schwarz aus Manzell und überreichten ihr als 50 000. Besucherin einen Blumenstrauß und einen Gutschein im Wert von 50 Euro. Der Gutschein kann in allen städtischen Freibädern sowie im Sportbad eingelöst werden.

Kristin Schwarz kommt regelmäßig in das Frei- und Seebad nach Fischbach, um ihre Runden zu drehen, den Thermalwasserbereich zu genießen oder einfach auf einer Bank am See zu sitzen.