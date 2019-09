Vorerst wird kein Minihaus am Mähderweg in Attenhofen (Landkreis Neu-Ulm) gebaut. Wie aus dem Landratsamt Neu-Ulm zu erfahren war, hat das Paar seinen Bauantrag für das Tiny House zurückgezogen. Auch der Hersteller des Tiny House aus Unterstadion bestätigt das, will sich aber nicht weiter dazu äußern.

Näheres über die Entscheidung ist somit noch nicht bekannt, die Antragsteller Christina Strahl und Michael Putze waren bis bislang nicht zu erreichen.