An diesem Wochenende, von Freitag, 8. November, bis Samstag, 9. November, wird nun zum 38. Mal der große Häfler Skibasar als Gemeinschaftsveranstaltung der vier großen Skivereine der Stadt, Ski-Club Buchhorn, SC Schnetzenhausen, VfB und die TSG Ailingen, in der Messehalle B1 (Parken P-West / Eingang Foyer-West) veranstaltet.

Mit circa 6000 Quadratmetern Hallenfläche und über 5000 Artikeln ist der Skibasar laut Pressemitteilung der Veranstalter einer der größten in Süddeutschland.

Eine große Auswahl an Ski und Snowboards zu günstigen Preisen und in guter Qualität stehen zur Auswahl, heißt es darin weiter.

Dazukomme eine große Menge an Ausrüstungsgegenständen und Zubehör, wie zum Beispiel Ski-/Snowboardschuhe, Langlauf- sowie Schutzausrüstungen wie Helme und Protektoren. Für den Verkauf von Wintersportbekleidung ist ein eigener Bereich auf dem Skibasar mit Umkleidekabinen eingerichtet.

Alle gut erhaltenen Wintersportartikel werden gerne von den Annahmeteams am Freitagabend angenommen und für den Verkauf am Samstag vorbereitet.

Für die Annahmen sind die Kassenschalter am Freitag, 8. November, von 17 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Sportartikel müssen in einem guten sowie einwandfrei sauberen und sicheren Zustand sein. Dies gilt besonders für sicherheitsrelevante Ausrüstung wie Skibindungen und Skischuhe. Nicht mehr angenommen werden Inline-Skates und die dazugehörige Ausrüstung, Nordic-Walking-Ausrüstungsgegenstände und Heckeinsteiger Skischuhe im Erwachsenenbereich (ab Größe 35).

Vor den Kassen kontrolliert geschultes Personal der Vereine die Qualität der angelieferten Waren, sodass nur geprüftes Material in den Verkauf gelangen kann. Die Erfahrungen und Verkaufszahlen zeigen, dass sich qualitativ hochwertige Waren in der Regel sehr gut verkaufen lassen. Zu beachten ist, dass nur haushaltsübliche Mengen angenommen werden.

Eine gewerbliche Annahme (Neu- oder Gebrauchtware) ist am Freitag nicht möglich.

Die Bearbeitungsgebühr beträgt ein Euro je Artikel zuzüglich einer Spende zugunsten der Vereine von zehn Prozent des verkauften Warenwertes.

Zur Anlieferung werden zehn Kassen eingerichtet, davon drei Expresskassen für bis zu vier Artikel.

Am Samstag sind eine zusätzliche Verkaufskasse sowie mehrere Infokassen eingerichtet. Der Verkauf beginnt um 9 Uhr.

Wer schon einmal beim Skibasar war, der weiß, dass Frühaufsteher die besten Schnäppchen machen können. Und sollte in dem Trubel und den Materialmengen einmal der Überblick verloren gehen, ist überall hilfsbereites Beratungspersonal (neongelbe Skibasar-Westen) anzutreffen. Angesichts der Massen von Ski, Schuhen, Overalls und Schlittschuhen, kann auf die fachkräftige Unterstützung der Helfer aus den Reihen der Skivereine gezählt werden. Vor allem bei der Auswahl der richtigen Ski, Snowboards, Bindungen usw. sind Beratungen durch das geschulte Personal sehr hilfreich. Ab 11 Uhr sind mehrere Info-Kassen eingerichtet, an denen über verkaufte oder abzuholende Ware Auskunft gegeben wird. Zum Abschluss der Einkaufstour gibt es noch die Möglichkeit, sich an den Informationsständen über die nahe gelegenen Skigebiete zu Informieren.

Wer will, kann direkt hier nicht nur wichtige Informationen für die Planung des ersten Skiwochenendes oder der ganzen Saison erhalten, sondern auch bereits heute schon die „Montafon-Brandnertal-Card“ zum Vorverkaufspreis erwerben. Ein Gewinnspiel und ein Aktionsgerät präsentiert die AOK.

Für den geselligen Teil oder eine kleine Verschnaufpause empfehlen die Veranstalter ihre „Schnee-Bar“ in der leckere frische Waffeln, Saitenwurst und verschiedene Getränke angeboten werden.