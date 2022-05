5000 Kilometer durch Marokko, um eine Vorschule zu finanzieren

Die Motorräder sind gepackt. Steven Niemeyer rüstet seine BMW R80 G/S und Bastian Staude seine Suzuki DR650. Mit diesen Oldtimern nehmen die Motorradfahrer an der Charity-Rallye Europe-Africa Rodeo des Back-Road-Clubs in Afrika teil.

Der Back-Road-Club veranstaltet Abenteuertouren und verfolgt dabei immer das Ziel, einen caritativen Zweck zu unterstützen. Bei der 5000-Kilometer-Tour durch das marokkanische Afrika soll in Kooperation mit Child-Care-Afrika der Aufbau einer Vorschule finanziert werden.

Bei dieser Rallye, die sich an Amateure richtet, geht es nicht um Geschwindigkeit. Zugelassen sind Motorräder und Kleinwagen bis 50 PS. Das Motto lautet: gemeinsam durchkommen.

Es starten 140 Teilnehmer mit 50 Motorrädern und 40 Autos. Auch Steven Niemeyer aus Friedrichshafen und Bastian Staude aus Überlingen geht es bei ihrem Hobby, dem Motorradfahren, nicht um Schnelligkeit. „Wir genießen die Fahrt und schauen uns dabei die Landschaft an“, sagt Bastian Staude. Deshalb sei diese Rallye von großem Reiz für beide. Hinzu kommt, dass sie das Vorschul-Projekt unterstützen möchten. Im Internet kann jeder für das Team Bodensee und damit auch für den guten Zweck spenden.

Kindern den Weg in die Schule ebnen

Vorschulen sind deshalb so wichtig, weil marokkanischen Kinder die arabischen und lateinischen Schriftzeichen sowie die beiden Sprachen Französisch und Arabisch können müssen, um sich für die Grundschule qualifizieren zu können. Was in Städten schon nicht unproblematisch ist, ist für Kinder im ländlichen Raum noch schwieriger.

„Der Aufbau der Schule ist zudem sehr nachhaltig, da hier die Bevölkerung vor Ort mit eingebunden wird“, heißt es seitens des Vereins Child-Care-Afrika. Dies führe dazu, dass die Akzeptanz in den Dörfern für deren Projekte und die Eigeninitiative immens gestiegen sei. Denn dadurch, dass die Verantwortung voll bei der Gemeinschaft liegt und auch die Verwaltung und Ausbildung so schnell wie möglich an die Dorfbewohner abgegeben würden, erschaffe man eine positive Atmosphäre.

Raus aus der Komfortzone

Den guten Zweck mit dem Hobby verbinden – das wollen Steven Niemeyer und Bastian Staude mit ihrer Teilnahme an der Rallye, die in Marrakesch beginnt und auch dort wieder enden wird. Gemeinsame Motorradtouren haben sie bereits gemacht, „aber immer innerhalb der EU“, sagt Niemeyer. In Afrika verlassen sie jetzt diese „Komfortzone“, in der es immer die Möglichkeit gab, auf W-Lan oder auch Duschen auf Campingplätzen und vielem mehr, problemlos zurückzugreifen konnten. Bei der Rallye sieht das schon etwas anders aus.

Hier wird unter freiem Himmel geschlafen, und wenn was fehlt, helfen sich die Teilnehmer gegenseitig. Das sei ein weiterer Reiz, „dass man dort bestimmt viele Gleichgesinnte trifft und sich austauschen kann. Vielleicht sogar neue Freunde findet“, sagen beide. Der Back-Road-Club muss zwar vor Ort einiges organisieren, aber letztendlich sind die Teilnehmer auf sich allein gestellt.

Das Kochgeschirr fliegt von der Liste

Das gilt auch für die Vorbereitung. „Wir haben schon darüber gewitzelt, dass jedes mitgenommene Teil drei Funktionen übernehmen muss“, erzählen Niemeyer und Staude. Denn die Kapazität der Motorrad-Koffer ist begrenzt. Das Camping-Kochgeschirr haben die beiden aus der Liste gestrichen, weil „man bestimmt dort irgendwo was zu essen besorgen kann“, ist sich Staude sicher.

Den Kulturbeutel teilen sich lediglich Sonnenmilch, Zahnbürste und -pasta. Das muss reichen, wenn man fast drei Wochen auf dem Motorradsattel sitzt und dabei raue Gesteinsformationen im Atlasgebirge, die sandigen Dünen der Sahara durchquert und entlang des Ozeans fährt.

Steven Niemeyer und Bastian Staude hat die Abenteuerlust gepackt. Die beiden starten mit einem guten Gefühl und jeder Menge Vorfreude in die Rallye. „Es ist ein Mix aus: Es könnte was passieren und wird schon hinhauen“, sagt Niemeyer. Wer die einzelnen Stationen der Motorradfahrer miterleben möchte, kann das auf ihrem Instagram-Account.