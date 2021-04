5000 Euro für die Ludwig-Dürr-Schule

Die Ludwig-Dürr-Schule in Friedrichshafen freut sich zusammen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, Rossmann und Procter & Gamble: Der Förderverein der Schule soll im Rahmen der Aktion „Schulhofträume“ für das Projekt „Naturnaher und erlebnisreicher Pausenhof“ eine Förderung in Höhe von 5000 Euro erhalten, wie das Deutsche Kinderhilfswerk in einer Pressemitteilung schreibt. Mit der Aktion „Schulhofträume“ fördern das Deutsche Kinderhilfswerk, Rossmann und Procter & Gamble deutschlandweit die nachhaltige und naturnahe Umgestaltung modernisierungsbedürftiger Außenbereiche von Schulen und die Errichtung „grüner Klassenzimmer“ im Außenbereich von Schulen mit insgesamt 100 000 Euro. Damit werden die oft vernachlässigten Außenbereiche von Schulen mit neuen Aufenthaltsbereichen im Freien, naturnahen Arealen und altersgerechten Rückzugsräumen umgestaltet. Zumeist die gesamte Schule, allen voran die Schüler selbst, sind daran beteiligt.

Die Schüler der Ludwig-Dürr-Schule machten sich mit viel Begeisterung an die Planung eines sinnvollen ökologischen Schulhofgeländes, heißt es in der Mitteilung weiter. Gemeinsam einigten sie sich sauf den Bau von Beeten, Bepflanzungen und Holzliegen. Auf diesem Weg können die Schüler auf ihrem Schulhof wichtige Naturerfahrungen sammeln und in diesem Zusammenhang die Aufenthaltsqualität des sehr eintönigen und überwiegend gepflasterten Pausenhofes verbessern.

„Die eingereichten Projekte zeigen ganz deutlich, dass der Kreativität und der Bereitschaft, auch selbst mit anzupacken, fast keine Grenzen gesetzt sind. Die Corona-Krise führt uns deutlich vor Augen, wie wichtig es ist, naturnah gestaltete Außenräume zur Verfügung zu stellen, die einen Aufenthalt und sogar Unterricht an der frischen Luft, in grüner und anregender Umgebung gewährleisten“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Bei der „Aktion Schulhofträume“ hatten sich deutschlandweit rund 400 Schulen, Schülergruppen, Elterninitiativen, Vereine oder Kommunen beworben. Gefördert wird eine naturnahe Umgestaltung der Schulhöfe, insbesondere durch die Einrichtung grüner Klassenzimmer oder das Anlegen von Schulgärten. Die Gesamtfördersumme der Aktion beträgt 100 000 Euro, verteilt auf 15 Projekte. Die Hauptförderung ist mit 15 000 Euro dotiert.