Rolls-Royce hat laut einer Pressemitteilung Vereinbarungen über die Lieferung von mehr als 500 MTU-Motoren und Systemen zur Stromerzeugung und für Marineanwendungen unterzeichnet. Im Rahmen der zweiten China International Import Expo (CIIE) in Shanghai hat der Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power Systems insgesamt fünf Dokumente mit den Partnern Cooltech, EPG, SUMEC Machinery & Electric Co. Ltd., Tellhow und AFAI Southern Shipyard unterzeichnet. Sie betreffen die Lieferung von MTU-Motoren der Baureihe 4000.

Einige dieser Motoren stammen von MTU Yuchai Power, dem Joint Venture von Rolls-Royce Power Systems und dem chinesischen Dieselmotorenhersteller Guangxi Yuchai Machinery Company, schreibt Rolls-Royce weiter. Die ersten Motoren sollen demnach Ende 2019 ausgeliefert werden. Die Vereinbarungen folgen unmittelbar auf einen weiteren Großauftrag aus China, den Rolls-Royce in der vergangenen Woche verkündet hat: V-Power hat mehr als 200 Gas-Gensets mit Motoren der MTU-Baureihe 4000 mit einer Gesamtleistung von 430 Megawatt geordert. Es ist die größte Bestellung von MTU-Gas-Gensets, die es je gegeben hat.

Tobias Ostermaier, President Greater China bei Rolls-Royce Power Systems, sagte: „Wir freuen uns, dass unsere geschätzten chinesischen Partner unseren Lösungen für Schiffsantriebe und Energieerzeugung vertrauen. Diese Vereinbarungen sind das Ergebnis unserer Bemühungen, enge Partnerschaften in China zu knüpfen. Gleichzeitig zeigen sie, dass unsere MTU-Produkte eine immer größere Rolle spielen, wenn es darum geht, die Anforderungen des chinesischen Markts zu erfüllen. Zudem unterstreichen sie, dass unsere Entscheidung, die Marktpräsenz in China auszubauen, strategisch richtig und wichtig ist.“