50 Jahre St. Matins Feier am Bildungszentrum Bodensee-Schule

Fr. Judith Bucher, pastoral ausgebildet und im Pastoralteam des Bildungszentrum, leitet und organisiert für die Grundstufen. Die Kinder von Klasse 1 bis 6 konnten das Leben und Wirken des Heiligen Martins dieses Jahr zum zweiten Mal mit verschiedenen Stationen erfahren. Coronabedingt war ein großes Martinsspiel mit Laternenumzug nicht möglich, so konnten die Kinder in der Klassengemeinschaft mit sieben Stationen auf dem Schulgelände „Martin“ erleben. Die Stationen enthalten Texte und Bilder über das Leben von St. Martin, die gelesen und betrachtet werden können. Die Kinder sind so gemeinsam unterwegs und erfahren in kurzen Texten und Bildern wichtige Episoden des Lebens des Heiligen Martins, dem Namenspatron der Schule. Außerdem gab es bei jeder Station Impulsfragen, über die nachgedacht oder gesprochen werden konnte. Begleitet wurden die Stationen auch musikalisch. Mit dem Wunsch, auch selbst die Kraft zu bekommen anderen Menschen gerade in dieser schwierigen Zeit zu helfen, begleitet von Gottes Segen und Beistand, gingen die Kinder wieder in ihre Klassenzimmer zurück. Ein weiterer Baustein, um unseren Namenspatron St. Martin zu feiern und zu würdigen, waren die Gottesdienste nach Klassenstufen getrennt in der Kapelle. Die Grundschule feierte am 11.11. den ganzen Vormittag verteilt Gottesdienste in den einzelnen Klassen, bei denen die Geschichte „Die kleinen Leute von Swabedoo“ gespielt von jeweils einer Klasse im Mittelpunkt steht. Dabei geht es auch um den St. Martinsgedanken des Teilens, nämlich des Teilens von weichen Pelzchens, um anderen eine Freude zu bereiten. Aber auch die Gefahr, am Teilen gehindert zu werden und eher an sich selbst zu denken, wird dabei deutlich.

Die Werkrealschule feierte am 12.11. Daylight Gottesdienste. In der Nextcoud St. Martin hat das Pastoralteam, angeleitet von Fr. Julia Hepperle und unser Diakon H. Stefan Ardemani, für alle Klassenstufen von 1 bis 13 entsprechende Morgenkreise eingestellt, diese wurden in allen Klassen aufgegriffen. 50 Jahre Patrozinium am Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin, Martin selbst hat vor 1500 Jahren gelebt; seine Wertvorstellung, Nächstenliebe ist auch im 21. Jahrhundert aktuell. Gewaltfrei setzt er sich für seinen Nächsten ein, eine Haltung die wir in unserem Alltag umsetzen. Die Challenge ist für jeden ersichtlich und umsetzbar.