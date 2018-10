50 Bürger aus dem Bodenseekreis besuchen Berlin

Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen haben 50 Bürger vom Bodensee an einer bildungspolitischen Fahrt nach Berlin teilgenommen, wie Riebsamen mitteilt. Dieses Mal folgten langjährige CDU-Mitglieder und Unterstützer aus dem Wahlkreis der Einladung des Abgeordneten, der ihnen damit für ihr jahrelanges Engagement danken möchte. Neben einer Stadtrundfahrt standen auch Besuche in der CDU-Parteizentrale – dem Konrad-Adenauer-Hause – und im Bundesverkehrsministerium auf dem Programm. Nach einer Besichtigung des Reichstags trafen die Besucher Riebsamen zu einem Gespräch. Dabei berichtete er von seiner Arbeit im Parlament sowohl als Fachpolitiker, als auch für den Wahlkreis Bodensee. Ein weiterer Programmpunkt war der Besuch in der baden-württembergischen Landesvertretung inmitten des Botschaftsviertels. Schließlich erhielt die Besuchergruppe noch eine Führung durch die ehemalige Zentrale Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen. Eine Bootsfahrt auf der Spree rundete die viertägige Reise ab. Die Bundestagsabgeordneten laden regelmäßig Bürger zu solchen Berlinfahrten ein. Aufgrund der begrenzten Plätze ist allerdings mit einer längeren Wartezeit zu rechnen. Weitere Informationen gibt es online unter www.lothar-riebsamen.de. Foto: Wahlkreisbüro