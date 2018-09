Auch in diesem Jahr ist ein „Stadtwerk am See-Torwarttag“ geplant. Die nunmehr fünfte Auflage findet am Mittwoch, 3. Oktober, von 9 bis 16 Uhr auf dem Sportgelände der TSG Ailingen statt. Zielgruppe sind Torhüterinnen und Torhüter im Alter von sieben bis 15 Jahren, die Teilnahmegebühr beträgt 55 Euro. Die Teilnehmeranzahl ist auf 30 Personen begrenzt.

Die Gesamtleitung übernimmt Marcel Richter, langjähriger Torwart- und Torspielertrainer des Fußball-Landesligisten VfB Friedrichshafen. Richter steht für Rückfragen bereit und nimmt Anmeldewünsche für den 3. Oktober per E-Mail entgegen.