Vor Kurzem ist in der Häfler Bodenseehalle zum elften Mal das Hallenfußballturnier der dritten und vierten Klassen der Pestalozzi-Schule ausgetragen worden. Unter der Leitung von Steffen Dygutsch traten laut Pressebericht in spannenden Spielen acht Mannschaften gegeneinander an. Am Ende holte die Mannschaft der Klasse 4a den Turniersieg nach Siebenmeterschießen.

Für die kulinarische Verköstigung sorgten die Kinder der Klasse 3b. Als Sanitäter, Schiedsrichter, Hallensprecher und DJ halfen engagierte Schüler aus der Klasse 7, das Turnier reibungslos über die Bühne zu bringen.

Zu Beginn des Turniers sorgten die fast 30 Cheerleader der Tanz-AG von Janine Frank und Zuzana Neuenfeld für eine tolle Fußball-Stimmung. Nach einer zusätzlichen Tanzzugabe begannen die ersten Spiele. Die erste Überraschung kam schon im zweiten Spiel, in dem die Drittklässler der 1/3a+b gegen die Viertklässler der 2/4b mit 3:0 gewannen.

Im ersten Halbfinale trafen die 4b und 2/4a aufeinander und zeigten dabei echte fußballerische Qualitäten. Sie boten ein spannendes Duell, bei dem die 2/4a den Sieg souverän an sich reißen konnte. Somit stand bereits der erste Finalist fest. Im zweiten Halbfinalspiel hatte die 4a die jüngeren Schüler der 1/3 a+b zum Gegner. In einem nicht weniger spannenden Kampf konnte sich die 4a mit 1:0 durchsetzen und sich so für das Finale qualifizieren. In den darauffolgenden Platzierungsspielen gewann die 3b gegen die 2/4b mit einem 1:0 durch ein Siebenmeter-Schießen und belegte den 7. Platz. Im Spiel um Platz fünf und sechs verlor die Klasse 3a knapp gegen die 2/4c.

Im kleinem Finale spielte die 4b gegen die 1/3a+b um den Platz 3. Dabei konnte die 4b nach einem Siebenmeter-Schießen ihren Sieg feiern. Für eine kleine Atempause sorgten die Tanz-AG-Kinder mit einem Fußballlied-Tanz, bei dem die Zuschauer zum Mitmachen angeregt wurden. In einem hochdramatischen Endspiel glich anschließend die 4a erst Sekunden vor Spielende die Führung der 2/4a aus. Das Spiel musste somit durch ein Siebenmeterschießen entschieden werden. Ein toll gehaltener Ball des Torwarts der Klasse 4a entschied letztendlich den glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg seiner Klasse.

Bei der Siegerehrung gab es für jede Mannschaft eine Urkunde und eine Menge Süßigkeiten. Den Siegern wurde ein Wanderpokal überreicht.