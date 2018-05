„Blut spenden rettet Leben!“ Mit diesem Slogan wirbt das Deutsche Rote Kreuz seit Jahren. So einfach der Slogan klingt, ist damit doch alles gesagt. Die Statistik sagt, dass fast jeder Bundesbürger einmal im Leben das Blut anderer benötigt. Die Konserven werden unter anderem bei schweren Unfällen, aber auch bei Krebserkrankungen benötigt. Bürgermeister Andreas Köster ehrte Häfler Spender, die regelmäßig zur Spende gehen und somit ihren Teil zur Lebensrettung anderer beitragen.

Jeden dritten Freitag im Monat bittet der Ortsverein Friedrichshafen des Deutschen Roten Kreuzes zur Blutspende. Ab 14.30 Uhr öffnen sie ihre Türen für die Spender und erste Laboruntersuchungen werden vor Ort unternommen, wie Jan Hinrichs, des Ortsvereins den Anwesenden erklärte. Er begrüßte „dass trotz der schnelllebigen Zeit, es immer noch Menschen gibt, die sich die Zeit nehmen, etwas Gutes zu tun“. Eine Aussage, die auch Bürgermeister Köster unterstützte, mit der gleichzeitigen Aufforderung an weitere Mitbürger es den Geehrten gleichzutun. Blut spenden sei vergleichbar mit dem Ehrenamt, „auch Sie setzen sich für das Wohlergehen anderer ein“, sagt Köster und mittlerweile habe sich ein Verbund der Menschen entwickelt, die hier in Friedrichshafen regelmäßig zum Spenden gingen.

Bei der Vergabe der Urkunden und Anstecknadeln, wollte er von den Beteiligten wissen, wie sie zur Blutspende gekommen seien. Viele sind durch Freunde, Bekannte oder Verwandte dazu aufgefordert worden, bei anderen waren es die Hausärzte, wenn die Patienten eine seltene Blutgruppe haben. Bei Jochen Sauter war es ein ganz pragmatischer Grund: „Ich war damals auf dem Heimweg und hatte Hunger, also habe ich beim Blutspenden einen Zwischenstopp gemacht“, erklärt er und seither insgesamt 25 Mal gespendet. Wiederum andere sind durch die Bundeswehr zum regelmäßigen Spenden gekommen und einer von ihnen habe selbst einmal Fremdblut gebraucht und sei danach zum Blutspender geworden. Walter Beier war bereits 125 Mal Blutspenden und das erste Mal sei bei der Bundeswehr gewesen. „Wir wurden aufgefordert uns zu melden und als nicht genügend Freiwillige da waren, wurde jedem, der sich meldet ein halber Tag Sonderurlaub versprochen“, erklärt er. So habe er angefangen, aber es würde noch nicht enden, versprach er. Im vergangenen Jahr waren 2643 Spender in Friedrichshafen, davon 204 Menschen, die erstmalig gespendet hatten. „Es dürfen aber gerne noch mehr werden“, sagt Jan Hinrichs.