In einer Unterkunft in der Keplerstraße ist am Sonntagabend ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Der 48-Jährige beschwerte sich laut Polizeibericht über das Verhalten eines 42-Jährigen, woraufhin dieser den Mann an den Haaren auf den Boden zog, sodass der 48-Jährige blutige Kopfwunden erlitt. Ein Alkoholtest beim Angreifer erbrachte einen Wert von über einem Promille. Der 42-Jährige wird nun angezeigt.