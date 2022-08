473.000 Follower: Ailingerin Giulia Gwinn begeistert nicht nur als Profi-Fußballerin

Zwischen-Fußball-EM und FC-Bayern-Trainingslager macht Nationalspielerin Giulia Gwinn einen Besuch in ihrer Heimat Ailingen. Dass sie im Rahmen eines Empfangs hier geehrt wird, freut die 23-Jährige ganz besonders, wie sie im Gespräch mit der SZ betont. Gwinn begeisterte die Menschen zuletzt mit der Nationalmannschaft und auch als Person. Denn auf dem sozialen Netzwerk Instagram hat sie mittlerweile 470 000 Follower.

„Ich bin ein familien- und heimatverbundener Mensch“, sagt Giulia Gwinn. Deshalb sei der Empfang, der eben im Ailinger Rathaus für sie gegeben wurde, auch etwas ganz Besonderes für sie. Mit der Frauenfußball-Nationalmannschaft wurde sie gerade Vizeeuropameisterin in England. Empfang auf dem Frankfurter Römer, Kurzurlaub auf Mallorca und schon am Dienstag ist wieder Trainingsstart beim FC Bayern – der Terminkalender der Ausnahmespielerin ist eng getaktet.

Giulia Gwinn ist zurück in der Heimat und wird von der Stadt Friedrichshafen geehrt

Dass es kurzfristig am Montag noch geklappt hat mit dem Empfang freut sie sehr, „dass die Leute begeistert sind darüber, was wir in den letzten Wochen geleistet haben“. Und dass sie Menschen wieder trifft, die an ihrem Weg beteiligt waren. Wie etwa ihren ersten Trainer, Michael Fischer und die damaligen Mitspieler von der F-Jugend der TSG Ailingen.

Gwinn ging in Ailingen zur Grundschule, besuchte danach das Graf-Zeppelin-Gymnasium bis zur zehnten Klasse. Das Abi machte sie in Freiburg, mit 15 Jahren wechselte sie ins Fußballinternat des SC Freiburg. Die Eltern Gabi und Florian haben die Tochter im Verlauf der Karriere immer begleitet. Besuchen sie in Freiburg am Wochenende, anfangs übernachten sie im Hotel, dann schaffen sie sich ein Wohnmobil an.

Geschafft! (Foto: Alexander Tutschner)

„Damit kein Heimweh aufkam“, sagt Gabi Gwinn. Wenn Giulia jetzt nach Ailingen nach Hause kommt, gibt es meistens Lachsspaghetti, „das Gericht liebt sie“, sagt die Mutter, oder Rinderfilet mit Kartoffelgratin.

Seit 2019 spielt Gwinn beim FC Bayern München, der Vertrag wurde gerade bis 2025 verlängert. Etwa einmal im Monat schafft sie es noch, zurück zu kommen an den Bodensee, sagt sie. Familie und Freunde seien der Ausgleich für den ganzen Trubel im Fußball. Es tut gut, wenn es mal nicht um die Fußballerin Giulia Gwinn geht. Etwa wenn sie ihre Freundin aus Kindergartenzeiten trifft.

Während sie ihren Urlaub am Meer verbringt, hält Giulia Gwinn ihre Follower auf dem Laufenden und postet fleißig Bilder.

Die mediale Aufmerksamkeit für die Fußball-Frauen sei gerade enorm angestiegen, das freut Gwinn. Viele Menschen sprechen sie jetzt auch auf der Straße an, wenn sie Friedrichshafen unterwegs ist: „Es ist schön, wenn die Leute aus der Heimat das unterstützen, was man tut“. Und die 23-Jährige lässt die Menschen teilhaben an ihrem Weg.

Unfassbare 470 000 Follower hat sie mittlerweile auf Instagram. „Als schöne Nebensache“ bezeichnet sie das Thema Social Media, primär spiele man ja Fußball. Sie wolle die Leute mitnehmen und zeigen, was hinter der Fußballerin steckt. Die Sichtbarkeit bringe auch Verantwortung mit sich, man müsse bedenken, was man postet, sagt sie. „Aber es ist schön, wenn man über die sozialen Medien merkt, dass die Leute inspiriert sind dadurch, was man tut.“

Klaus Segelbacher vom VfB Friedrichshafen überreicht eine Bilder-Collage, der den sportlichen Weg der Nationalspielerin nachzeichnet. (Foto: Alexander Tutschner)

Bereits ab Dienstag ist Gwinn mit dem FC Bayern im Trainingslager in Italien, nächste Woche steht ein Turnier in Frankreich an. Schon Anfang September spielt sie mit der Nationalmannschaft wieder die WM-Qualifikation. Nach Ailingen wird sie aber bestimmt bald wieder zurückkommen.